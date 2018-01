Beroepszaak Frank Masmeijer in juni voor de rechter

De voormalige tv-presentator kreeg in oktober acht jaar cel en een boete van 48.000 euro opgelegd voor zijn aandeel bij de invoer van een grote partij cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij vecht zijn veroordeling aan in hoger beroep.

In eerste aanleg stonden 47 beklaagden terecht in deze zaak, die eigenlijk uit drie samenhangende drugszaken bestaat. De rechters spraken celstraffen uit van in totaal 227 jaar cel en deelden boetes uit van bij elkaar 1,3 miljoen euro.

Zeker dertig veroordeelden zijn in beroep gegaan. Het hof wil het dossier voor alle beklaagden samen behandelen op 7, 15 en 28 juni.

Televisie

De 56-jarige oud-presentator was vooral bekend in de jaren tachtig en negentig. Voor NCRV maakte hij programma's als Dinges en De Holidayshow. Na zijn tv-carrière verhuisde hij naar België, waar hij verschillende horecazaken opende.

Nick Dijkman schreef Masmeijers biografie Frank en Vrij die in september uitkwam. De oud-presentator vertelt daarin altijd al interesse te hebben gehad in 'foute figuren'. "Ik denk dat mijn bovengemiddelde interesse in dat soort mensen er ook voor heeft gezorgd dat ik bij heel het drugsproject betrokken ben geraakt."

SBS zond in september nog een tweedelige documentaire uit over Masmeijer. Daarin werd niet alleen de oud-presentator gesproken, maar ook familieleden, vrienden en dochters.