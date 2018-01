Oprah Winfrey spreekt bekende actrices over Time's Up

Een van Oprah's gasten in het onderdeel van CBS Sunday Morning is Reese Witherspoon, meldt Variety vrijdag.



De Time's Up-beweging is een initiatief van ruim driehonderd vrouwen uit de entertainmentwereld. Het is een fonds waaruit juridische kosten van minder bevoorrechte slachtoffers van seksueel misbruik betaald zullen worden. Tijdens de uitreiking van de Golden Globes nam Witherspoon het initiatief alle genodigden een speldje van Time's Up te laten dragen.

''Er zijn momenten waarop je moet beoordelen of zwijgen nog je enige optie is'', zegt Reese Witherspoon in de uitzending die zondagmorgen in de Verenigde Staten wordt uitgezonden. ''Er waren momenten dat zwijgen onze enige optie was, maar nu is de tijd anders."

Panel

Andere vrouwen in het panel zijn onder anderen America Ferrera, Natalie Portman, Tracee Ellis Ross, Shonda Rhimes. ''Hoe kunnen we als samenleving een volwassen, genuanceerd gesprek voeren over hoe mannen en vrouwen met elkaar moeten omgaan'', vraag Winfrey haar gasten. ''Er zijn nu veel mannen en vrouwen die zich ongemakkelijk en onzeker voelen op hun werkplek, na al datgene wat is blootgelegd."

Portman antwoordt: ''We zijn allemaal mensen. Je behandelt mensen als medemensen. Het moet niet zo zijn dat je een vrouw respecteert omdat je een dochter hebt of een echtgenote of een zus. Het gaat erom dat we allemaal mensen zijn. We verdienen allemaal respect."

Oprah Winfrey maakte zondag veel indruk met haar toespraak tijdens de uitreiking van de Golden Globes. Winfrey stond stil bij het misbruik in Hollywood dat aan het licht is gekomen, en de #MeToo-beweging die daarop volgde.