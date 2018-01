Jochem van Gelder presentator bij Omroep Gelderland

Van Gelder, die zelf ook uit Gelderland komt, start in maart met zijn programma Van Gelder VIP Vervoer. Hierin rijdt hij als chauffeur bekende Gelderlanders rond. Ook is een programma in de maak waarin de 54-jarige presentator met ouderen in gesprek gaat over hun leven in Gelderland.

De omroep is blij dat ze Van Gelder aan zich hebben kunnen binden. "Als omroep vertellen wij de verhalen van de Gelderlanders. Jochem toont in zijn interviews oprechte interesse in mensen en dat past helemaal bij de manier waarop wij programma’s maken", aldus hoofdredacteur Marc Veeningen.

Zin

Van Gelder laat weten er erg veel zin in te hebben: "Ik had al die jaren een vaste relatie en Omroep Gelderland was het leuke buurmeisje waar ik zo vertrouwd mee was, maar nooit aan gedacht heb. Ik was dan ook verrast door haar uitnodiging en het feit dat we meteen zoveel gemeen hadden qua plannen en ambities. Het heeft effe geduurd, maar we gaan samen mooie programma's maken."

Voor de NCRV maakte Van Gelder onder meer Praatjesmakers en Willem Wever. Na twintig jaar vertrok hij om bij SBS 6 Lachen met home video's en Bonje met de buren te presenteren. Vorig jaar werd zijn contract bij de zender in goed overleg niet verlengd toen bleek dat hij er geen programma's kon maken die aansloten bij zijn ambities.