Omroep MAX maakt toch nieuw seizoen van Erica op Reis

Dat vertelt de oud-politica en presentatrice donderdag in het programma Tijd voor MAX.

Er zullen vier nieuwe afleveringen komen van Erica op Reis, aldus Terpstra. "Dit is toch geweldig nieuws om 2018 mee te beginnen? De voorpret is begonnen."

Welke landen de presentatrice gaat bezoeken en wanneer de afleveringen te zien zullen zijn, is nog niet bekend. In het programma, dat vaak meer dan een miljoen kijkers trok, reist Terpstra voor het Omroep MAX-programma naar bijzondere locaties.

Terpstra kampte in 2014 met een ernstige bacteriële infectie in haar been en had lang nodig om te revalideren. Nu voelt de 74-jarige zich weer goed. ''Ik heb mezelf beloofd honderd te worden. Ik ben van de rolstoel waarvan ze dachten dat ik er nooit uit zou komen, via de rollator en krukken, helemaal teruggekomen. En nu sta ik weer vijf dagen per week te trainen op de Boulevard van Scheveningen."