Weerman Gerrit Hiemstra oneens met klimaatscepticus en Thierry Baudet

Rozendaal haalt in een donderdag verschenen artikel uit naar Hiemstra die "iets meer tijd zou moeten uittrekken om de literatuur bij te houden".

Het stuk van de klimaatscepticus in de Volkskrant volgt op een Twitter-ruzie tussen Hiemstra en Baudet. Baudet stelde hierin dat de documentaire van Al Gore over de opwarming van de aarde onzin was.

Toen Hiemstra hier kritisch op reageerde, plaatste Baudet een tweet dat NOS-weerman Hiemstra ontslagen zou moeten worden.

'Lief'

"Het is lief van de Volkskrant dat ze Baudet steunen in deze moeilijke periode", meldt Hiemstra donderdag op Twitter.

"Simon Rozendaal is een erkend klimaatscepticus. Het enige doel van sceptici is zand in de machine strooien. Lees het artikel, lees de links bij mijn tweet en trek je conclusies. En anders wacht je vijf jaar en kijk je hoe het klimaat dan is. Of tien jaar."

De NOS-weerman voegt daar nog aan toe: "U denkt toch niet echt dat het klimaat zich iets aantrekt van wat wij met z'n allen 'vinden' van de klimaatverandering? In de wetenschap heb je altijd discussie. Maar juist bij klimaatverandering is de gangbare wetenschap zeer eensgezind. Echter, de semi-wetenschappelijke klimaatkwakzalvers beweren het tegendeel en krijgen onevenredig veel ruimte in de media."