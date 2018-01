Verslaggever RTV Noord stopt per direct na ophef vuurwerkreportage

De journalist wilde in een televisie-item laten zien hoe makkelijk het is om aan illegaal vuurwerk te komen, maar dit televisie-item zou in scène zijn gezet.

De commotie rondom het item ontstond doordat een expert werd opgevoerd, die later onherkenbaar in beeld werd gebracht als handelaar in illegaal vuurwerk.

Het blog Sikkom schreef dat de man in beide gevallen dezelfde trui aan had. Ook zou Mulder een vuurwerkpakket cadeau hebben gekregen van 139 euro in ruil voor reclame op zijn Facebookpagina. De journalist ontkent dit.

Onzorgvuldig

In een persoonlijke verklaring op de website van de regionale omroep schrijft de journalist dat zijn reportage 'onzorgvuldig' was en 'schade heeft toegebracht aan de journalistieke organisatie' waar hij jaren voor heeft gewerkt.

RTV Noord heeft vorige week aan oud-hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden Pieter Sijpersma gevraagd of hij een reconstructie wil maken van hoe het omstreden vuurwerkitem van Mulder tot stand is gekomen. Hieruit is volgens de omroep gebleken dat de reportage van Mulder misleidend is geweest.

Zelf wilde de journalist niet meewerken aan het onderzoek. Hij is het er niet mee eens dat hij de uiteindelijke reconstructie niet mag inzien.

RTV Noord meldt dat het interne controlesysteem bij de omroep beter moet functioneren. Er is een traject opgestart om dat voor elkaar te krijgen.