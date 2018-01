Kaj Gorgels wil op lange termijn produceren

"Voor de camera heb je maar een beperkte houdbaarheidsdatum, maar voorlopig zie ik mezelf nog wel presenteren. Wanneer dat tijdperk voorbij is, lijkt het me leuk om producties te bedenken en formats te ontwikkelen", zegt Gorgels in een interview in Linda Meiden.

Naast het presenteren zou hij ook wel een vervolg willen geven aan zijn stand-up optreden voor Comedy Central: "Van tevoren had ik de zenuwen, maar na afloop liep ik voldaan het podium af. Het was zo supervet, ik wil dat graag vaker gaan doen."

Geen relatie

Gevoed door zijn ambitie is Gorgels bezig met veel verschillende klussen. Tijd voor een relatie wordt daardoor schaars.

"Sinds een jaar ben ik weer single en geniet ik van mijn vrijheid. Een aantal van mijn vrienden is ook weer vrij - leuk, want we gaan samen op pad om vrouwen te veroveren. Vooralsnog heb ik niet het gevoel dat ik al ben uitgeraasd."