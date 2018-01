Sander Hoogendoorn wil graag dat luisteraars zich met hem identificeren

"Ik ben niet de populairste jock met woordgrappen, of iemand om wie je hard moet lachen. Maar volgens mij kunnen mensen zich wel met mij identificeren, omdat ik net zo ben als mijn luisteraars. Dat hoop ik in elk geval", zegt Hoogendoorn in een interview in Viva.

Ondanks de vele wisselingen van dj's in het Nederlandse radiolandschap en de reuring die daarmee vaak gepaard gaat, vindt Hoogendoorn dat hij werkzaam is in een "leuke, warme en lieve" sector.

"Ja, mensen verliezen hun programma en worden vervangen. Maar voor zover ik weet, wordt daar altijd eerlijk en transparant over bericht."

Glazen Huis

Hoogendoorn zat tijdens de meest recente editie van Serious Request in het Glazen Huis en haalde miljoenen op voor het goede doel. Dat hij door die medewerking in de schijnwerpers terecht zou komen, zette hem heel even aan het denken.

"Het merendeel van de luisteraars heeft geen idee hoe ik eruitzie. In de aanloop naar het Glazen Huis merkte ik dat ik steeds iets bekender werd. Daar heb ik even over moeten nadenken: blijf ik niet liever een semibekende Nederlander? Maar in mijn hart wist ik: gast, hup dat Glazen Huis in."