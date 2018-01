Eva Jinek wordt 'een beetje high' van presenteren late night-programma

De presentatrice werd maandag bekroond tot Omroepvrouw van het jaar. In gesprek met AD vertelt ze dat die erkenning ook veel druk geeft.

"Met elke prijs ligt de lat weer hoger. Mensen kijken met die kennis naar mijn programma. Ik lig extra onder een vergrootglas."

Late Night

Met de winst volgt Jinek onder andere Matthijs van Nieuwkerk, Floortje Dessing en Humberto Tan op. Laatstgenoemde ziet de kijkcijfers van zijn programma RTL Late Night het afgelopen jaar flink dalen.

"Humberto is mijn collega, ik zie het als er over hem geschreven wordt en ik voel met hem mee. Nu is de publieke opinie even anders, dat kan gebeuren. Ik weet een beetje hoe dat voelt. Het hoort bij het werk dat we doen.''