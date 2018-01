Nederlander keek weer iets minder televisie in 2017

In 2017 keken Nederlanders dagelijks gemiddeld 178 minuten, wat neerkomt op 2 uur en 58 minuten. Vorig jaar was dit nog drie uur en drie minuten per dag.

Het gaat daarbij om zogenoemd lineair kijken naar publieke of commerciële omroepen. De daling komt deels doordat mensen vaker en langer kijken via on-demand-diensten als Videoland en Netflix, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Steeds vaker worden tv-programma's bekeken via laptops, smartphones of tablets, vaak ook op een later tijdstip. Die zijn niet meegenomen in de gerapporteerde kijktijd.

Boer zoekt vrouw

Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzending steeg in 2017 van 6,9 procent naar 8,6 procent, wat overeenkomt met 15 minuten per dag. Het meest uitgesteld bekeken programma dat binnen zes dagen na de oorspronkelijke uitzending werd bekeken, was Boer zoekt vrouw internationaal van 16 april met 1.345.000 kijkers.

Het meest bekeken 'live'-programma was de huldiging van het Nederlands vrouwenelftal na hun winst in de finale tegen Denemarken. Dit trok op 6 augustus 5.373.000 kijkers. Wanneer sportprogramma's buiten beschouwing zijn gelaten, is het best bekeken programma wederom Boer zoekt vrouw, maar dan de aflevering van 5 maart. Hier keken 4.489.000 kijkers naar.