Bijna drie miljoen kijkers voor tweede Boer zoekt vrouw-special

In de tweede en laatste special bracht presentatrice Yvon Jaspers de feestdagen door met boeren die in de afgelopen seizoenen te zien waren in Boer zoekt vrouw.

De boeren keken terug op hun deelname aan het programma en vertelden hoe het hen nu vergaat.

Dit was het nieuws kon profiteren van de sterke kijkcijfers van Boer zoekt vrouw. Er keken bijna 1,7 miljoen mensen naar de humoristische nieuwsshow, die direct na de boeren op NPO 1 stond geprogrammeerd. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 2,5 miljoen kijkers het op één na best bekeken programma op zondag.