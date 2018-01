Brandpunt gaat verder als multimediaal platform onder naam Brandpunt+

Brandpunt gaat verder onder de titel Brandpunt+ en gaat in op de grote thema's van deze tijd. "Brandpunt+ stopt niet bij het signaleren van problemen en uitdagingen, maar het gaat nadrukkelijk op zoek naar het perspectief en mogelijke oplossingen, zegt KRO-NCRV.

Twee keer per week zullen op televisie twee onderwerpen worden uitgezonden. Brandpunt+ gaat op allerlei platforms, waaronder de website, sociale media en een blog, de onderwerpen verder uitdiepen.

"'Als ik jonge mensen sprak over Brandpunt, waren ze altijd wel geïnteresseerd. Maar niemand van 21 jaar zit nog op een vast tijdstip voor de buis. Met Brandpunt+ bereiken we ze wél. En daar hebben we de ruimte voor onze verhalen. De lengte is voor jongeren geen probleem; Netflixseries worden meestal gebinged", aldus verslaggever Liesbeth Staats in het AD.

De vaste verslaggevers van Brandpunt+ zijn, naast Staats, Henk van der Aa en Tom Kleijn. ''In Brandpunt+ nemen de verslaggevers de kijker mee in het verhaal. We staan niet meer alleen maar stil bij wat er mis is in de wereld, maar willen vooral ook laten zien dat er altijd perspectief is", aldus hoofdredacteur Journalistiek Hans Laroes. "Natuurlijk hebben wij niet voor elk probleem een oplossing, maar we werken toe naar de plus, naar een uitzicht.''