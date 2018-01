Klaas van Kruistum onder de indruk van Olcay Gulsen in Wie is de Mol?

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de eerste aflevering.

"Wat een mindblowing, indrukwekkende aflevering hebben we gisteren gezien", zegt Van Kruistum over de eerste uitzending die bijna 2,7 miljoen kijkers trok.

De KRO-NCRV-presentator deed in 2016 mee en bleek uiteindelijk de mol te zijn. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen vond hij "episch".

"Die totale verwarring: deelnemers die niet meteen voor Art (Rooijakkers, presentator, red.) kwamen te staan, maar meteen hun hotelkamer uit holden voor de eerste opdracht. En na verloop van tijd die ontdekking dat ieder koppel in een ander land was: chaos." Van Kruistum las tijdens het kijken de commentaren op Twitter. "Mensen werden helemaal lijp, dit is nog nooit vertoond."

Wie speelt er een vals spel?

"Het is nog heel vroeg natuurlijk, maar je ziet bij iedereen wel trekjes. Maar als ik een schot voor de boeg moet nemen, zeg ik: Simone Weimans. Ze heeft zich zo relaxed door die eerste uitzending gerommeld. Ze liep meteen de verkeerde kant op toen ze de hotelkamer uitkwam en ze was de eerste die de voicemail van Art belde. Dat kostte direct 500 euro. En zij was de eerste die de coördinaten vond op M18 en ik denk dan meteen: De Mol 2018? Maar niks is wat het lijkt."

Wie is er te eerlijk?

"Jan Versteegh was bloedfanatiek, die had heel veel energie. Mollen beginnen natuurlijk vaak zo. Ron (Boszhard, red.) heeft die eerste uitzending flink lopen klooien. Hij moest er ook meteen uit natuurlijk, maar ik denk dat hij nog wel terugkomt. Hoe kan die jongen nou een test maken terwijl hij maar één kandidaat van dichtbij heeft gezien en de rest alleen kort aan de telefoon heeft gehad of helemaal niet gesproken heeft. En in de hotelkamer zei hij tegen Loes: "Laat mij maar links liggen" en ik dacht meteen: zou hij de mol zijn? Het zou wel erg sneu zijn als hij er echt uit ligt. Maar aan de andere kant zou iedereen een vergrootglas op hem leggen als hij terugkomt. Misschien is het wensdenken van mij."

Wat viel jou het meeste op?

"Ruben Hein speelde super en Olcay Gulsen; wat een topper is dat toch zeg. Ik had het in andere programma's ook al bij haar gezien, maar ze maakte wederom indruk. Ze wordt heel vaak onderschat denk ik, maar je ziet dat zij heel strategisch is en plannetjes smeedt."

Wie gaat er in de volgende aflevering eruit?

"Geen idee. Bij de volgende aflevering komt er een test en een executie, dan begint zich al wat meer een beeld te vormen. Nu is het voor de kandidaten nog zaak om zoveel mogelijk te spreiden. Vorig jaar kon ik pas na vier, vijf afleveringen echt een gok doen."

Wie is de mol?

"Ik ga voor Simone. Het is flinterdun, maar is ook de charme van het programma, dat je echt op je onderbuik af gaat. Stine vond ik ook wel vrij verdacht. Ergens in een promo zei ze: "Ik ga de waarheid liegen". Heel filosofisch."