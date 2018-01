Bijna 2,7 miljoen kijkers voor start nieuwe seizoen Wie is de Mol?

Let op: dit artikel bevat spoilers over de eerste aflevering

Bella Hay, Emilio Guzman, Jan Versteegh, Jean-Marc van Tol, Loes Haverkort, Olcay Gulsen, Ron Boszhard, Ruben Hein, Simone Weimans en Stine Jensen waren als kandidaten te zien in de eerste aflevering.

De eerste afvaller van het achttiende seizoen was Boszhard. De presentator vormde samen met Haverkort een team. Ze moesten een test doen omdat ze de eerste opdracht niet goed hadden uitgevoerd. Boszhard maakte de test het slechtst en moest het spel verlaten.

Ook het team Versteegh en Van Tol wisten de opdracht niet succesvol te beëindigen en moesten de test maken. Zij deden dat, net als Haverkort, beter dan Boszhard en zijn in ieder geval in de tweede aflevering weer te zien.

Vliegticket

Op sociale media was de verbazing groot toen bleek dat de vijf teams zich in deze eerste aflevering elk in andere landen bevonden. De teams zaten in de hoofdsteden van Azerbeidzjan, Armenië, Rusland, Oekraïne en Kazachstan. Ze moesten via aanwijzingen en een zoektocht tickets vinden om naar de plek te reizen waar presentator Art Rooijakkers zich bevond.

In de top drie van de Stichting KijkOnderzoek zaterdag ook het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,3 miljoen kijkers en Ik Vertrek werd zo'n 1,6 miljoen keer bekeken.