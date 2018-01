Linda de Mol vond afpersing vooral voor de kinderen 'afschuwelijk'

Dat zegt de televisiepresentatrice en actrice in het programma 5 Jaar Later, waarin ze met Beau van Erven Dorens in gesprek gaat over uitspraken die ze vijf jaar geleden deed.

"Wij mochten er niet over praten en de kinderen konden het ook niet aan hun vrienden vertellen. Hoe leg je dan uit dat je niet mee kan op de fiets naar de kroeg, maar dat je even iemand moet bellen?"

De RTL-presentatrice vertelt dat de periode waarin het gezin werd afgeperst ruim een jaar duurde. "Je denkt: ik laat me niet leiden door angst, maar dan komt er weer een brief. Het is heel moeilijk dat dan los te laten."

Dementerende man

Uiteindelijk bleek het niet om een criminele bende te gaan, maar om een dementerende, bejaarde man. "Er werd gesuggereerd dat het om zware criminelen ging. Je wil er natuurlijk nooit voor buigen, maar het heeft er flink ingehakt."

Inmiddels heeft De Mol de periode kunnen afsluiten. "We zijn er inmiddels aan gewend om altijd goed beveiligd te worden, maar het is natuurlijk wel heel erg dat dat moet."