Blok, die in Zuid-Korea is geboren en op tweejarige leeftijd werd geadopteerd door haar Nederlandse ouders, stelt zichzelf in haar dagelijkse reportages de vraag: hoe Koreaans ben ik nog?

De serie Micha says Hi is vanaf 9 februari dagelijks te horen op NPO Radio 1 tijdens de uitzending over de Olympische Winterspelen.