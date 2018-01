Simone Weimans gebruikte yogavakantie als smoes voor Wie is de Mol?

"Het is lang een heel leuk binnenpretje geweest, vanaf het moment dat ik was gevraagd, tijdens mijn vertrek in mei en alles wat er is gebeurd tot nu toe: een bizarre bubbel. Ik heb tegen iedereen moeten liegen. Mijn zus wist als enige wat er werkelijk aan de hand was, de rest van de wereld dacht dat ik op yogavakantie was", zegt Weimans in een interview in Libelle.

Even nadenken

De 46-jarige NOS-journaalpresentatrice is in het nieuwe seizoen, dat aanstaande zaterdag van start gaat, als kandidaat te zien. Toen ze het verzoek kreeg om mee te doen, moest ze wel even nadenken.

"Ik kende het programma niet heel goed, alleen toen mijn collega Rik van de Westelaken meedeed, heb ik het gevolgd. Maar nadat ik met de redactie had gepraat en een aantal afleveringen had bekeken, vond ik het te gek", aldus Weimans.

"Je maakt een bijzondere reis en al kom je misschien na één aflevering al terug, dan heb je dat toch maar meegemaakt."