Yolanthe Sneijder-Cabau blijft voor RTL werken na transfer Wesley

Na de verhuizing van het Franse Nice naar Doha in Qatar kan ze gewoon in Nederland blijven werken, zegt haar manager Xenia Kasper.

"De programma's die Yolanthe voor RTL gaat maken gaan gewoon door'', zegt Kasper.

''Yolanthe zal voor de opnames naar verwachting wel langer van huis zijn, want een vlucht naar Qatar duurt ruim zes uur. Het is daarom minder makkelijk om snel heen en weer te vliegen dan vanuit Nice'', aldus de manager.

Welke programma's Sneijder-Cabau voor RTL gaat maken is nog onbekend. Vorig jaar presenteerde ze Reunited. In dit RTL-programma bracht ze mensen bij elkaar die elkaar lang niet hadden gezien. Kort voor de kerstdagen was de presentatrice te zien in de The Christmas Show in de Ziggo Dome, een show van RTL Live Entertainment.

Het echtpaar heeft samen een zoon Xess Xava. Sneijder maakte in augustus de overstap naar Nice. Daarvoor woonde het gezin in Istanboel.