Sacha de Boer noemt kwalificatie als 'mooiste nieuwslezeres' triviaal

"Ik vind het triviaal", vertelt De Boer (50) aan Beau van Erven Dorens in het programma Vijf Jaar Later. "Het is geen verworvenheid", legt de voormalige presentatrice uit.

In 2013 werd De Boer officieel benoemd tot de beste nieuwslezeres. "Uitgeroepen worden tot beste nieuwslezeres, vind ik een stuk beter. Je bent dan uitgekozen omdat je de informatie goed overbrengt, en de kijker dus niet is afgeleid door uiterlijkheden", vertelt De Boer. "Ik zat niet bij het Journaal voor het uiterlijk."

Emoties

De Boer zegt ook dat ze tijdens haar jaren als nieuwslezeres regelmatig een traan heeft gelaten. "Ik ben uiteindelijk ook maar een softie." Als voorbeeld noemt De Boer de gijzeling in Beslan, waar in 2004 honderden kinderen werden vastgehouden in een school. "Dat vond ik echt vreselijk."

Ook de moord op Theo van Gogh emotioneerde haar. "Dat dat gebeurde, vond ik echt verschrikkelijk. Ook die lawaaidemonstratie die avond op de Dam kan ik me ook nog goed herinneren. Toen schoten de tranen me wel in de ogen."

Blijheid

Nadat De Boer stopte als presentatrice is ze zich weer meer toe gaan leggen op de fotografie, waar ze voordat ze de journalistiek in rolde, ook in werkte.

Ze stelt haar werk als presentatrice van het NOS Journaal niet heel erg te missen, vooral omdat ze destijds vooral veel nare dingen met de wereld deelde, terwijl ze nu veel meer geluk kan brengen. "Als fotografe maak ik een opdrachtgever blij, of iemand die ik portretteer", verklaart De Boer.