Wie is de Mol 2018: dit zijn de kandidaten

Bella Hay

De 27-jarige dochter van Golden Earring-zanger Barry Hay is muzikante en maakt deel uit van de band Tears & Marble. Hiermee speelde ze al op vele festivals en momenteel werken ze aan hun eerste album. Hay is daarnaast ook werkzaam als dj.

Emilio Guzman

De 36-jarige cabaretier is de broer van Javier Guzman (ook cabaretier). Momenteel speelt hij zijn vierde avondvullende voorstelling Kom dan!. In 2010 won hij de publieksprijs op het Leids Cabaret Festival. Ook is Guzman vast lid van de Comedytrain.

Jan Versteegh

De 32-jarige Versteegh is presentator voor BNNVARA. Zijn meest recente programma is Jan wordt vader, waarin hij leert over het ouderschap. Zelf werd Versteegh in oktober voor het eerst vader, van dochter Lulu Keesje. De presentator was eerder kandidaat in de programma's Expeditie Robinson en It Takes Two.

Jean-Marc van Tol

Van Tol (50) is illustrator, striptekenaar en cartoonist. Samen met John Reid en Bastiaan Geleijnse is hij de geestelijk vader van de cartoonreeks Fokke & Sukke. Van Tol maakt de tekeningen van de NRC-cartoon. De Rotterdammer deed eerder mee aan De Slimste Mens.

Loes Haverkort

De 36-jarige actrice heeft inmiddels in vele series en films meegespeeld, waaronder Celblok H, Vechtershart, Voor Elkaar Gemaakt en Ja, Ik wil!. Ook heeft ze gewerkt in theaterproducties en musicals. Samen met haar echtgenoot Floris Verbeij vormt ze de indiepop-band L O U I S V.

Olcay Gulsen

Gulsen (37) nam in 2009 het kledingmerk Supertrash over. Inmiddels wordt de kleding hiervan in 24 landen verkocht. Ze is daarnaast ook op televisie te zien, onder meer in RTL Boulevard als mode- en lifestyledeskundige.

Ron Boszhard

De 54-jarige Boszhard is sinds 1996 een van de vaste gezichten van de TROS (inmiddels AVROTROS) en was hij te zien in programma's als Pluk de Dag, De leukste thuis en Z@ppSport. In 2013 deed hij als kandidaat mee aan Atlas.

Ruben Hein

De 35-jarige Hein is zanger en pianist. In 2010 tekent hij een contract met het jazzlabel Blue Note. Hij heeft samengewerkt met artiesten als Pete Philly, Oleta Adams en Wouter Hamel. Hein was ook te zien als zanger in Linda's Zomerweek.

Simone Weimans

De 46-jarige Weimans is sinds 2011 presentator van het NOS Journaal bij de ochtend- en middagjournaals. Ook is ze te zien in Nieuwsuur.

Stine Jensen

De Deens-Nederlandse Jensen (45) is filosoof, schrijver en programmamaker bij de omroep HUMAN. Sinds 2010 maakt ze de serie Dus ik ben. Ze schreef boeken en ook columns, vaak vanuit een filosofisch perspectief.