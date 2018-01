Vooruitblik op Wie is de Mol? trekt 433.000 kijkers

In Moltalk: The Kick Off werd alvast vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen, waarvan zaterdag de eerste aflevering wordt uitgezonden.

Naast vooruitkijken naar het achttiende seizoen, speelden oud-kandidaten een quiz met vragen over gebeurtenissen uit eerdere WIDM-seizoenen. Het duo Vivienne van den Assem en Sanne Wallis de Vries ging er met de winst vandoor. De twee waren allebei ook winnaar tijdens het seizoen waarin ze zelf meededen aan het programma.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was woensdag met ruim 2,2 miljoen kijkers het best bekeken programma, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Op twee en drie staan de NPO-programma's Tussen Kunst en Kitsch (1,6 miljoen kijkers) en De Slimste Mens (1,4 miljoen kijkers). De tweede aflevering van 5 jaar later, met Bram Moszkowicz als gast, trok 679.000 kijkers.