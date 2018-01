WNL-presentatrice Leonie ter Braak overgestapt naar SBS 6

Het vroege opstaan (om 04.00 uur op doordeweekse dagen) ging Ter Braak, die twee jonge kinderen heeft, tegenstaan. "Eerlijk, als het nou een middagprogramma was, had ik het zo nog jaren kunnen volhouden", vertelt ze in het AD. "Maar nu? Hallelujah."

"Als ik hier over tien jaar naar terugkijk, denk ik waarschijnlijk: hoe heb ik dat in vredesnaam ooit gedaan? Daarnaast: er zit meer ambitie in mij dan Goedemorgen Nederland", vertelt de 37-jarige Ter Braak. "Niet onaardig bedoeld, maar een kleine omroep als WNL heeft toch minder kansen voor me."

De presentatrice tekende een tweejarig contract bij SBS 6. In het nieuwe programma Marktplaats gaat ze op zoek naar het verhaal achter bijzondere items die online te koop worden aangeboden. Daarnaast zal ze af en toe te zien zijn in Hart van Nederland. "En er zijn intenties om meer te doen."