Jeroen Pauw vindt het vervelend om naar zichzelf te kijken

In gesprek met Beau van Ervens Dorens in het programma 5 Jaar Later vertelt de talkshowpresentator dat hij het daarom "vervelend" vindt om zichzelf te zien. "Arrogant, zelfingenomen."

In 5 Jaar Later worden bekende Nederlanders geïnterviewd. Vijf jaar later wordt er in een gesprek teruggeblikt op de uitspraken die de betreffende gast eerder heeft gedaan.

Voorheen werd de serie uitgezonden door de publieke omroep en was Pauw te zien als interviewer. Dinsdag was hij zelf te gast en blikte Van Ervens Dorens met Pauw terug op het interview dat dit keer vijftien jaar geleden plaatsvond, in plaats van vijf jaar terug. Hij werd destijds geïnterviewd door Daphne Bunskoek, met wie hij toen een relatie had.

Op de vraag of hij in die vijftien jaar veranderd is, zegt Pauw dat hij denkt dat hij "iets leuker is geworden". "Maar ik ben hier voorzichtig in", doelt hij op de arrogantie die hij naar eigen zeggen laat zien door dit te erkennen. "Dit vind ik een zwakke plek bij mezelf."

Kaal

Wat zijn uiterlijk betreft, liet Pauw vijftien jaar geleden weten bang te zijn om kaal te worden. "Ik heb geen bijzonder mooi hoofd, het haar laat het nog wat lijken. Zonder dat haar heb ik een lang, eiïg hoofd."

Inmiddels zegt hij minder bezig te zijn met zijn uiterlijk. "Toen was ik daar bang voor. Nu denk ik: dat is dan maar zo. Over dit soort dingen denk ik vooral na in relatie met het werk dat ik doe. Je moet in zekere mate verzorgd zijn."

Kinderen

Vijftien jaar geleden kreeg Pauw de vraag wat hij zou willen hebben bereikt als hij in 2008 - toen vijf jaar in de toekomst - zou overlijden. "Ik zou wel een dochter willen hebben", zei hij toen.

Waarom hij nu, vijftien jaar later, geen kinderen heeft, komt omdat hij daar naar eigen zeggen niet voor is toegerust, onder andere door zijn familieverleden. "Ik kom uit een gezin waar veel ruzie was, waar vooral mijn ouders veel ruzie hadden. Ik wil mijn ouders nu niet overal de schuld gegeven, maar ik ben wel uit dat gezin ontsnapt toen ik zeventien was met de gedachte: dit is wat ik niet wil."

Pauw kan zich voorstellen dat voor een ouder het kind belangrijker is dan de eigen persoon. Hij vindt dat een mooie gedachte, maar hij kan zich niet écht inleven. Niet alleen omdat hij zelf geen kinderen heeft, maar ook omdat het simpelweg niet in zijn leven past. "Ik ben daar misschien toch niet geschikt voor."

Moeder

De presentator had altijd een moeizame relatie met zijn ouders, vooral met zijn moeder. "Ik heb het altijd als een steen ervaren: 'ik moet nog even langs mijn moeder, ik moet nog...'", zei Pauw. Zijn moeder was altijd kritisch op hem, op zijn relaties, op de hoeveelheid aandacht die hij haar gaf. "Ik ben erbij geweest toen ze overleed, en daar was ik heel blij mee, maar ik was eigenlijk ook wel blij toen ze dood was."