Facebook zendt exclusief rode loper-show Golden Globes uit

Facebook en de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) maakten het nieuws dinsdag bekend.

De twee uur durende show, die van 3 uur tot 5 uur 's nachts Nederlandse tijd te zien is, wordt gepresenteerd door AJ Gibson, Jeannie Mai, Scott Mantz en Laura Marano. De presentatoren gaan in gesprek met genomineerden, aanwezigen en prominenten.

In een reactie laat HFPA-president Meher Tatna weten blij te zijn met de live-uitzending op Facebook. "We vinden het fantastisch om samen te werken met Facebook en kijkers een plek op de eerste rij te geven bij de rode loper. We hopen de algehele kijkervaring te verbeteren, zodat fans thuis kunnen genieten van de show."



Na de rode loper-show begint de 75e editie van de Golden Globes. De presentatie is in handen van talkshowpresentator Seth Meyers.