RTV Noord stelt extern onderzoek in na belangenverstrengeling in reportage

​Dat laat de regionale nieuwszender dinsdag weten. Eerder op de dag stelde RTV Noord nog dat bij de reportage over het verkrijgen van illegaal vuurwerk in Groningen 'fouten' waren gemaakt, maar dat journalistiek juist was gehandeld.

In het item was te zien hoe de verslaggever via drie kanalen probeerde binnen een dag aan het vuurwerk te komen. Dat lukte via een handelaar. Het item werd later offline gehaald.



Volgens hoofdredacteur Mischa van den Berg leek het interne onderzoek afdoende, maar bleek later dat de verslaggever een gratis vuurwerkpakket heeft gekregen van een van de ondervraagden. "In ruil daarvoor zou hij reclame maken voor het bedrijf", schrijft de zender.

"Deze belangenverstrengeling kan niet. We gaan de hele kwestie nogmaals tegen het licht houden. Deze keer willen we dat onderzoek extern laten uitvoeren. In zo'n zaak waarbij de journalistieke betrouwbaarheid op het spel staat, moet ik ervan uit kunnen gaan dat in de afwerking daarvan transparante informatie wordt gegeven", aldus Van den Berg.

Ophef

De commotie rondom het item ontstond nadat in de reportage een expert werd opgevoerd, die later onherkenbaar in beeld werd gebracht als handelaar in illegaal vuurwerk. De blog Sikkom schreef dat de man in beide gevallen dezelfde trui aan had. Het is nog onduidelijk of deze beelden in scène waren gezet, of dat de legale vuurwerkverkoper tevens handelde in illegaal vuurwerk. Een woordvoerder van RTV Noord kon daar tegen NU.nl geen duidelijkheid over geven.

"Het is duidelijk dat niet één en dezelfde persoon als deskundige en als onherkenbaar gemaakte leverancier van vuurwerk aan bod kan komen", zei Van den Berg eerder in een radio-uitzending.

De hoofdredacteur stelt dat de omroep transparant moet zijn naar haar publiek. "Dat heeft daar uiteraard het volste recht op."