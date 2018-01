Bekende collega's 'vrijer' in gesprek met Beau van Erven Dorens door band

In de gesprekken merkte de 47-jarige Van Erven Dorens dat het in veel gevallen positief was dat hij de geïnterviewden al kende, zo vertelt hij aan De Telegraaf en AD.

De presentator neemt vanaf dinsdag 2 januari het stokje over van Jeroen Pauw, die het programma jarenlang maakte voor de NPO. 5 jaar later is nu te zien bij RTL4.

Alleen in gesprek met Bram Moszkowicz was zijn persoonlijke band met de voormalig advocaat niet prettig, aldus de presentator in De Telegraaf. "Daarbij was het geen voordeel. Zijn gesprek met Jeroen in 2012 vond plaats vlak voordat hij werd geschrapt van het tableau. Er is daarna zoveel gebeurd met die man! Zelf had hij dat oordeel totaal niet verwacht. 'Ik zal wel een douw krijgen', zegt hij letterlijk, 'maar schrappen, nee dat gebeurt niet.' (...) Met Bram is heel veel niet goed gegaan. Het is zwaar om iemand die ik graag mag en met wie ik veel gewerkt hebt, dat de hele tijd voor de voeten te gooien."

Dezelfde bloedgroep

Dat Pauw "grote schoenen laat om te vullen", heeft Van Erven Dorens moeten loslaten, zegt hij in AD. " Jeroen en ik hebben dezelfde bloedgroep, we snappen elkaar wel, maar daar houdt de vergelijking op. Hij is meer de journalist. Het is ongelooflijk goed. Hij is meer geïnteresseerd in het politieke, ik kom meer uit het persoonlijke interview."

Van de interviews in 5 jaar later heeft de televisiemaker veel geleerd, aldus de presentator in De Telegraaf. "Ik ben heel erg aan het leren en ik geloof dat ik daar nog steeds fors in kan groeien. Dit draait voor tachtig procent om goed luisteren. Daarnaast wil ik het over de feiten hebben maar vind ik het minstens zo interessant om over de binnenwereld te praten. Je moet een beetje lef hebben om dat open te breken."