Dr. Phil Show ontkent gasten drugs en alcohol te geven

Met een verklaring aan E! News reageert de woordvoerder op beschuldigingen die in de Boston Globe en STAT werden geuit. Die media citeerden mensen die ooit te gast waren in het programma en naar eigen zeggen alcohol of drugs kregen van medewerkers.

Volgens de woordvoerder worden de methoden van Dr. Phil en zijn missie om miljoenen kijkers te onderwijzen over drugs- en alcoholverslavingen "niet op een eerlijke of nauwkeurige manier" beschreven. "De show geeft geen drugs of alcohol aan haar gasten en suggesties die op het tegendeel wijzen, slaan nergens op."

Misleiding

Verder wordt in de verklaring gezegd dat "verslaafden vaak het hardst uithalen naar degenen die hen proberen te helpen". "Misleiding, oneerlijkheid en ontkenning zijn kenmerken van een verslaving". "Niets van dit alles weerhoudt de Dr. Phil Show ervan het publiek te blijven informeren over de verslechterende verslavingsepidemie."

In de Boston Globe en STAT zeiden oud-gasten onder meer dat zij een pijnlijke en mogelijk gevaarlijke detox moesten ondergaan in hun hotelkamer voor de talkshow werd opgenomen. Een gast zei heroïne te hebben gekocht met medeweten van medewerkers van het programma.