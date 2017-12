Sterren boos op blad om video over 'nieuwe hobby's voor Hillary Clinton'

In het clipje bedenken redacteuren van het blad enkele goede voornemens voor de oud-presidentskandidate.

Eén van hen stelt daarbij onder het mom van "alles wat je ervan weerhoudt je nog een keer kandidaat te stellen" enkele hobby's voor. Vooral de aanbeveling dat de politica moet gaan breien, schoot veel volgers in het verkeerde keelgat.

Actrice Patricia Arquette was één van de mensen die hun woede uitten. "Hé, vertel vrouwen niet wat de f*ck ze wel of niet moeten doen. Zet je over je moedercomplex heen", zo liet ze weten op Twitter.

Alyssa Milano schreef: "Dit is seksistisch en niet grappig. Geen goede combi."

'Poging tot humor'

Een woordvoerder van Vanity Fair liet aan The Wrap weten het filmpje te betreuren. "Dit was een poging tot humor en het spijt ons dat we de plank hebben misgeslagen." De video staat nog steeds online.