Collega's staan stil bij overlijden Joost Karhof

Tijdens de uitzending werden diverse fragmenten uit de carrière van Karhof ten gehore gebracht.

Lara Rense, presentatrice van Nieuws en Co, zei voorafgaand dat de uitzending "gewoon" zal doorgaan met nieuws omdat Karhof dat zo gewild zou hebben. Na de compilatie van fragmenten werd een plaat van George Michael gedraaid voor Karhof.

"Ik vond het een lieve man", zei collega Pim van Galen over Karhof. Hij werkte vanaf 1999 met hem samen bij Den Haag Vandaag. "Hij had een bandje ingestuurd van een interview bij RTV West", vertelde Van Galen. "Daarna moest hij een testinterview doen en binnen vijf minuten hebben we hem toen aangenomen."

Politiek dier

Volgens Van Galen was Karhof een politiek dier, maar geen dossiervreter. "Daar merkte je overigens niets van. Als hij ging interviewen kwam hij altijd beslagen ten ijs." De rechtenstudie die hij gevolgd had, kwam Karhof volgens Van Galen goed van pas. "Hij kon juristen prima interviewen omdat hij wist wat ze zeiden."

Nieuws en Co sloot af met een reportage van Karhof, die hij onlangs maakte met politiek filosoof Bastiaan Rijpkema. Tijdens die reportage liepen ze over het Binnenhof in Den Haag. De reportage werd uitgezonden, omdat het "Joost ten voeten uit was".

Presentatrice Rense sloot de uitzending af met dat ze Karhofs "rust, passie, intellect en scherpe geest gaat missen".

Nieuwsuur

Woensdagavond stond Nieuwsuur, een programma dat Karhof op tv presenteerde, ook stil bij zijn overlijden. Dat gebeurde met fragmenten van de presentator.

Karhof overleed dinsdag plotseling op 48-jarige leeftijd nadat hij zich in de middag niet goed had gevoeld.