Yvon Jaspers onderzoekt herkomst eten in nieuw programma

"Ik ga in 2018 naast een reguliere Nederlandse serie Boer Zoekt Vrouw nóg een programma maken. Niet over de boerenliefde, maar wel over alles wat er nodig is om jouw bordje drie keer per dag gevuld te hebben met eten", laat de 44-jarige Jaspers aan NU.nl weten.

"Soms denken mensen wel eens dat vlees in een plastic bakje in de supermarkt groeit. Het wordt een programma over de wereld achter het romantische plaatje van Boer zoekt Vrouw waarin je onze boeren van een hele andere kant leert kennen. Niet kwetsbaar of onzeker als het om de liefde gaat, maar juist de kant waar ze heel goed in zijn. Onze boeren, maar eigenlijk alle boeren van Nederland, staan te springen om hun prachtige verhalen te vertellen aan de mensen die het uiteindelijk eten."

Bijpraten niet nodig

Maar op 1 en 7 januari zal eerst nog teruggeblikt worden met de kandidaten van de vorige seizoenen. Extreem bijpraten is volgens Jaspers echter niet nodig.

"We hebben met een heel stel een appgroepje waardoor we bijna dagelijks contact hebben. Dat is hartstikke leuk en gezellig. Tom laat bijvoorbeeld weten wanneer de bollen de grond in moeten, Anita geeft tips over mijn kippen, Jos en Dycke organiseren een fair, etcetera. Veel appjes zijn agrarisch, maar ook als er iemand trouwt of zwanger is, weten we het snel."

In het verleden betekende het programma een springplank voor sommige boeren. Zo kwam Tom Groot middels Boer Zoekt Vrouw bij het RTL4-programma Eigen Huis en Tuin terecht. Jaspers kijkt daar zonder enige vorm van scepsis tegenaan.

"Het mooie is dat elke boer op zijn eigen manier omgaat met het 'bekend' worden door Boer Zoekt Vrouw. Sommigen zoeken het op en genieten ervan. Anderen hebben de liefde gevonden en gaan terug naar het anonieme leven dat ze daarvoor ook hadden. Ik vind het leuk als iedereen ermee doet wat ie wil. Ik ben vooral trots op dat wij met alle deelnemers zo'n goede en leuke band houden. Boeren, hun vrouwen, hun kinderen, we kennen elkaar inmiddels zo lang. Het is voor mij echt een tweede familie."