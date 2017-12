Nieuwsuur-presentator Joost Karhof (48) overleden

De NOS, waar Karhof jaren voor werkte, maakte zijn overlijden dinsdag bekend. Karhof was vooral bekend als presentator van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Ook presenteerde hij regelmatig op NPO Radio 1 Nieuws & Co als vervanger van Lara Rense.

De Zuid-Hollander begon zijn journalistieke loopbaan eind jaren negentig bij de Voorburgse Courant en dagblad Het Binnenhof. Na zijn studie rechten in Leiden te hebben afgerond, werkte hij een tijd voor Omroep West. In 2006 stapte Karhof over naar de NOS, waar hij onder meer voor NOVA/Den Haag Vandaag werkte.

Ook presenteerde Karhof meermaals de Grote Geschiedenis Quiz, Bovendien was hij enige tijd op maandag de vervanger van Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door. Vanaf het begin van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur in 2010 was hij een van de vaste presentatoren.

Gevarieerd

De hoofdredacties van Nieuwsuur en NOS Nieuws noemen Karhof in een eerste reactie een "zeer betrokken en geliefde collega, altijd dienstbaar, altijd sociaal, een kundig presentator en bovenal een fijn mens". "We gaan hem ontzettend missen."

De redactie stelt in een In Memoriam "nog helemaal niet te willen terugkijken op Joost zijn carrière". "Maar nu dat ineens wreed onvermijdelijk is, wordt maar weer eens duidelijk hoe gevarieerd zijn loopbaan was."

Oud-collega Ferry Mingelen spreekt van "verdrietig nieuws". "Lang met hem samengewerkt bij Den Haag Vandaag en Nova/Nieuwsuur. Hij was een goede journalist en een erg fijne collega", aldus Mingelen, die tot 2013 voor Nieuwsuur werkte.

"Onze lieve collega is overleden. Wat een droevig nieuws", rouwt Amerika-correspondent Arjen van der Horst. VPRO-collega Dirk Jan Roeleven noemt Karhof een "lieve, slimme en aimabele jongen". Ook prijzen veel mensen zijn liefde voor cultuur. Karhof presenteerde van 2008 tot 2014 het programma Kunststof TV.

"Niet te bevatten dat fijne collega Joost Karhof dood is, verschrikkelijk", reageert Wouke van Scherrenburg op Twitter.

Twitter-foto

Ook diverse politici prijzen Karhofs journalistieke werk. "Zijn onderkoelde, haast nonchalante, maar daardoor juist zeer scherpe interviewstijl was een verrijking", reageert bijvoorbeeld Tweede Kamerlid Zihni Özdil van GroenLinks.

Op Twitter wordt veelvuldig een foto gedeeld die op Eerste Kerstdag via de Twitter-account van Nieuws & Co werd gedeeld. Hierop staat Karhof met een kersttrui lachend naast een kerstboom.