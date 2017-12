Bijna 1,7 miljoen kijkers voor uitzendingen kersttoespraak koning

De toespraak stond in het teken van gemeenschapszin.

"Kerstmis verbindt ons nadrukkelijk met elkaar. Het zet aan tot nadenken, over hoe we zelf in het leven staan. Het valt niet altijd mee om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen", zei de koning.

Om 13.00 uur keken 1.259.000 mensen, verdeeld over vier tv-zenders: NPO 1 (947.000), NPO 2 185.000), RTL 4 (104.000) en SBS 6 (23.000). Alleen naar Het geheime Dagboek van Hendrik Groen (1,6 miljoen) en het NOS Journaal van 20.00 uur (1,3 miljoen) keken maandag meer mensen.

Vorig jaar trok de kersttoespraak van de koning bijna 1,5 miljoen tv-kijkers, het jaar ervoor 1,6 miljoen en in 2014 bijna twee miljoen.