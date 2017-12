Eerder werd al bekend dat het nog niet zeker is of Serious Request volgend jaar op dezelfde manier door zal gaan. NPO 3FM-dj Domien Verschuuren liet in gesprek met NU.nl-verslaggever Chris Helt weten dat er bijvoorbeeld nog geen stad voor volgend jaar bekendgemaakt is. Andere jaren was dat al wel het geval.

Het afgelopen jaar werd er veel gepraat over de luistercijfers van de zender. NPO 3FM kampt al langer met kelderende luistercijfers. Zendermanager Basyl de Groot stapte in mei van dit jaar al op, hij had die functie toen net iets minder dan een jaar.

Eind vorig jaar wilde NPO 3FM "een compleet nieuw geluid" neerzetten. Daarbij hoorde een nieuwe programmering, gericht op een jonge doelgroep. NPO Radio-directeur Jurre Bosman zei daar toen over: "Het hoort erbij dat een deel van de luisteraars zich dan even niet meer thuis voelt bij de zender."

Marktaandeel

In de maanden januari en februari 2016 haalde 3FM het laagste marktaandeel in tien jaar. Niet lang daarvoor was het populaire duo Coen en Sander vertrokken naar concurrent 538 en ook het vertrek van Gerard Ekdom heeft mogelijk een aandeel gehad in het dalen van de luistercijfers.

Vorig jaar kon Serious Request echter nog zorgen voor een impuls. Dat had de zender mede te danken aan 'nagellak-held Tijn', de doodzieke 6-jarige jongen die zich ontpopte tot held van de 3FM-actie. Hij haalde eigenhandig 2,5 miljoen euro binnen met zijn nagellak-actie.

Serious Request

Serious Request, traditiegetrouw gehouden aan het eind van het jaar, was lange tijd een van de paradepaardjes van de zender. Gedurende de week werd echter duidelijk dat er minder geld werd opgehaald dan bijvoorbeeld vorig jaar, toen lag het bedrag op 9,2 miljoen euro.

Ondanks het lagere bedrag dat dit jaar werd binnengehaald, kijken de drie dj’s van het Glazen Huis van dit jaar (Angelique Houtveen, Sander Hoogendoorn en Domien Verschuuren) tevreden terug op deze editie.