Serious Request haalt 5 miljoen euro op in Apeldoorn

De drie dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn mochten op het grote podium in Apeldoorn ook tanden zetten in het eerste vaste voedsel sinds een week tijd. Daarna drukte het drietal op een rode knop waarna het eindbedrag bekend werd gemaakt.

Bij de laatste tussentijdse bekendmaking van de stand op zondag stond de teller op meer dan 4,2 miljoen euro. Sinds maandag 18 december zaten de dj's opgesloten in het Glazen Huis om geld te verzamelen voor het Rode Kruis. De actie trok ruim 520.000 mensen naar de Apeldoornse binnenstad, meldt de gemeente.

Thema van deze editie was 'Breng ze weer samen'. Het Rode Kruis gaat het geld besteden aan het herenigen van familieleden die elkaar door conflicten of natuurrampen zijn kwijtgeraakt.

Nagellakactie

Vorig jaar leverde de goede doelen actie ruim 9,2 miljoen euro op. Een groot deel van dat bedrag was te danken aan de nagellakactie van de terminaal zieke Tijn. De doodzieke 6-jarige jongen die afgelopen zomer overleed aan hersenstamkanker haalde met zijn nagellakactie ruim 2,5 miljoen euro op.

Het absolute topjaar van Serious Request was 2012 met de dj's Gerard Ekdom, Giel Beelen en Michiel Veenstra in het Glazen Huis. Toen werd uiteindelijk ruim 13,8 miljoen euro ingezameld voor het terugdringen van babysterfte.

Tevreden

Ondanks het lagere bedrag dat dit jaar werd binnengehaald, kijken de drie dj’s van het Glazen Huis van dit jaar tevreden terug op deze editie. Hoogendoorn liet de afgelopen dagen enkele keren zijn tranen zien. Dat kwam volgens hem mede door de emotionele verhalen rondom de actie.

De afgelopen dagen waren er veel inzamelingsacties om zo aan geld te komen voor het Rode Kruis. Zo veilde vicepremier en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zijn schoenen die hij droeg tijdens de beëdiging van het kabinet. De witte schoenen met een bloemprint brachten ruim 3.500 euro op.

Ex-collega Gerard Ekdom, die nu werkzaam is bij NPO Radio 2, sleepte op de valreep zo'n 19.000 euro binnen voor een live vertolking van het nummer Living Doll van Cliff Richard. Het streefbedrag voor dat optreden van Ekdom, 3.000 euro, was al snel behaald.

België

In België werd gelijktijdig met Serious Request De Warmste Week van Studio Brussel gehouden. Met de Belgische actie is 10.846.566 euro opgehaald voor ruim 1.600 verschillende goede doelen. Anders dan bij het Glazen Huis moeten dj's bij de Warmste Week in een beschutte buiten studio in de kou presenteren en muziek draaien om geld op te halen.