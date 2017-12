Teller Serious Request al ruim over de 3 miljoen euro

Er kan onder meer worden geboden op de opvallende schoenen (maatje 45) van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en het sportbroekje en de schoenen (maat 38) die voetbalster Sherida Spitse droeg tijdens de door de Nederlandse voetbalsters gewonnen EK-finale eerder dit jaar.

Zaterdagavond was 1.311 euro het hoogste bod dat werd gedaan op de kleurrijke schoenen waarmee De Jonge naast de koning op het bordes stond. Voor twee VIP-kaartjes voor een voetbalwedstrijd van AS Roma en een ontmoeting met international Kevin Strootman was 1.700 euro het hoogste bod.

Zaterdag was er ook een bruiloft in het Glazen Huis. Zangeres en presentatrice Angela Groothuizen verbond Kelly Verkijk en Roy ten Tije in de echt. Het Apeldoornse stel had 6.100 euro geboden om te mogen trouwen in deze bijzondere omgeving.

Robert ten Brink

De dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn stapten maandagavond het Glazen Huis in Apeldoorn binnen. Ze blijven er tot kerstavond al vastend verzoeknummers draaien. In de nacht van vrijdag op zaterdag kregen ze de bekende All you need is love-presentator Robert ten Brink over de vloer.

Het Glazen Huis ziet er dit keer ook echt uit als een huis en heeft een tweede verdieping, met een werkkamer en een sport- en spelkamer. Bijna alles in het huis, ook de muren, zijn van glas.