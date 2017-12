Opnames Kameleon-serie vertraagd om vermiste boot

"Helaas hebben we moeten besluiten de laatste opnames van dit jaar af te zeggen", vertelt booteigenaar Stefan de Lange.

Het vaartuig is van het Kameleondorp in het Friese Terherne en was voor de opnames uitgeleend aan regisseur Steven de Jong. De filmmaker ontdekte eerder deze week dat de boot was ontvreemd uit zijn loods in het Friese Hartwerd.

De Lange en De Jong houden rekening met een stunt van een lokale oudejaarsvereniging. Zij gaven mogelijke grappenmakers tot zaterdag de kans de boot te retourneren zonder represailles.

Geen aangifte

"Dat is helaas niet gebeurd. In overleg met alle partijen is besloten geen aangifte van diefstal te doen, maar nog even af te wachten tot na oud en nieuw. Hopelijk duikt het bootje dan weer op en kunnen de laatste scenes worden gedraaid." Mocht het uitstellen van de opnames kosten met zich meebrengen, dan worden die doorberekend aan de dieven, laat De Lange weten.

Oudejaarsvereniging Tied Zat uit het Drentse Zorgvlied ontvreemde de Kameleonboot eind 2002 al eens bij wijze van stunt uit het museumdorp Terherne. Toen werd de boot na bijna een maand weer teruggebracht. De vereniging was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.