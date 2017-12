AD past oliebollentest aan na kritiek

Dat zegt hoofdredacteur Hans Nijenhuis in de krant. Het nieuws komt na een aanhoudende storm van kritiek over de test.

Volgens Nijenhuis zijn er "in de loop der jaren bij het testen gewoonten ontstaan die wel verklaarbaar zijn, maar moeilijk uitlegbaar". Daarbij heeft hij het onder meer over de panelleden van het Centrum voor Smaakonderzoek, die eigenlijk nooit een cijfer onder de drie geven.

"Die cijfers werden op ons verzoek door hen omgerekend tot een schaal van één tot tien, zodat er iets meer onderscheid in de uitslag kwam. De oordelen in steekwoorden van de panelleden werden door ons omgeschreven tot vlotte zinnen. Begrijpelijk, maar zijn we hier wel transparant over geweest?", vraagt Nijenhuis zich af.

Jinek

In Jinek verdedigde Nijenhuis donderdagavond de oliebollentest. Hij was samen met Jordy Bakker en diens zus Bianca, de eigenaren van een oliebollenkraam, te gast in de talkshow. Het duo kreeg in 2016 een één bij de oliebollentest, terwijl hun vader met hetzelfde recept een aantal jaren eerder op de tweede plek eindigde.

In de uitzending werd onder meer gesproken over de manier van testen van het AD en over de (soms zeer kwetsende) teksten die door recensenten worden geschreven over de oliebollen. "We passen die teksten aan", zei Nijenhuis. "Dat soort teksten komt niet meer in de krant. Die zijn verzonnen door iemand die de recensies schrijft. Ze hoeven niet te kwetsen."

Toen Bakker nogmaals zijn punt wilde maken, maakte Nijenhuis de opmerking: "Ik zit bijna te denken: als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet zo dat je als laatste bent geëindigd." Daarop volgde een storm van kritiek.