Hoofdredacteur AD zegt sorry na opmerking over oliebollentest

Nijenhuis was samen met onder anderen Jordy Bakker en zijn zus Bianca, de eigenaren van een oliebollenkraam, te gast in de talkshow. Het duo kreeg in 2016 een 1 bij de oliebollentest, terwijl hun vader met hetzelfde recept een aantal jaren eerder op de tweede plek eindigde.

In de uitzending werd onder meer gesproken over de manier van testen van het AD en over de (soms zeer kwetsende) teksten die door recensenten worden geschreven over de oliebollen. "We passen die teksten aan", zei Nijenhuis onder meer. "Dat soort teksten komt niet meer in de krant. Die zijn verzonnen door iemand die de recensies schrijft. Ze hoeven niet te kwetsen."

Toen Bakker nogmaals zijn punt wilde maken, maakte Nijenhuis de opmerking "Ik zit bijna te denken: als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet zo dat je als laatste bent geëindigd."

Vrijdagochtend reageert Nijenhuis via Twitter op die uitspraak. "Mensen, dat was een afgang gisteren bij Jinek. Ik was niet goed geïnformeerd over onze testen en maakte uit irritatie een foute opmerking. Mijn excuses. Ik ga het rechtzetten."

Centrum voor Smaakonderzoek

Jinek ging in de uitzending verder in op de cijfers die de krant geeft aan de oliebollenbakkers. De oliebollen worden getest door het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO), dat aan de talkshow had laten weten nooit een lager cijfer te geven dan een 3 of een 4.

"Waar komt dan die 1 vandaan?", aldus Jinek richting Nijenhuis. "Ik moet je bekennen dat dit nieuw voor mij is hoor", reageerde de hoofdredacteur. "Ik zit hier ook een beetje van: hoe zit dit precies?"

De komende oliebollentest verschijnt op 29 december. Nijenhuis beloofde in de uitzending dat het laagste cijfer dat dan gegeven wordt minimaal een 3 is. "Er wordt niemand meer afgezeken."

Haringtest

Eerder ontstond ook al ophef over de haringtest van het AD. Twee haringboeren lieten weten aangifte te doen tegen de krant wegens smaad en laster, nadat econoom Ben Vollaard onderzoek had gedaan naar de haringtest. Vollaard stelde vast dat deze onbetrouwbaar zou zijn, omdat panellid Aad Taal zakelijke belangen heeft bij groothandel Atlantic. De haringboeren die aangesloten zijn bij de leverancier zouden betere resultaten scoren.

Het AD liet begin december weten de haringtest te zullen aanpassen.