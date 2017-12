Weer 'onbekende' Nederlanders in Expeditie Robinson 2018

Dit vertelde Weening in RTL Boulevard.

De vier onbekende Nederlanders die dit seizoen meededen aan Expeditie Robinson zijn Herold uit Asten, Carlos uit Oldenzaal, Imke uit Enschede en Marlé uit Houten. Carlos staat in de finale die RTL5 donderdagavond uitzendt. De andere finalisten zijn Kaj Gorgels en Soundos El Ahmadi.

De finale van het RTL 5-programma wordt dit jaar niet alleen op televisie uitgezonden. De show is ook eenmalig in een aantal bioscopen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Breda en Groningen te zien. In de zalen is ook steeds een finalist of één van de presentatoren aanwezig. Welke finalist en presentator in welke bios zit, blijft geheim.