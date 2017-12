'Nog steeds weinig diversiteit in talkshows'

Dat is de conclusie die Trouw trekt uit een eigen onderzoek. De krant heeft de gasten van Pauw, De Wereld Draait Door en RTL Late Night tussen 30 oktober en 24 november bijgehouden. Tussen 4 en 15 december zijn de gasten bij Jinek geturfd. In totaal zijn er 70 uitzendingen met 446 gasten bekeken.

Tijdens het onderzoek van Motivaction in 2016, waar de krant het mee vergelijkt, werd naar 164 uitzendingen van dezelfde programma's gekeken met in totaal 936 gasten.

Landelijk gemiddelde

Van alle gasten is 91 procent blank. Dat is een stijging van drie procent in vergelijking met vorig jaar. Bij DWDD heeft veertien procent van de gasten een niet-westerse achtergrond. Daarmee is het de enige talkshow die op het landelijke gemiddelde zit. In Nederland heeft ongeveer dertien procent van de mensen een niet-westerse achtergrond.

Bij Pauw had vijf procent een niet-westerse achtergrond. Bij Jinek was dat zeven procent en bij RTL Late Night negen procent.

Uit het onderzoek van Trouw blijkt dat 35 procent van alle gasten een vrouw was. Dat is vijf procent meer dan het onderzoek van Motivaction. Toch is het nog geen representatieve weergave van de samenleving, waar ongeveer de helft van alle mensen vrouw is.

DWDD heeft het laagste aantal vrouwen van de talkshows met 33 procent en Pauw heeft het hoogste aandeel met 38 procent. Bij Jinek is 37 procent van de gasten vrouw en bij RTL Late Night 35 procent.

Wat ook opvalt is het hoge aantal gasten dat zelf in de media werkzaam is. Een op de drie gasten is journalist of programmamaker.