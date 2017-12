Sponsors in gesprek met RTL over Voetbal Inside na kritiek over opmerkingen

Dat heeft het bedrijf woensdag laten weten.

De twee vrouwen deden de oproep op hun Facebookpagina. "René van der Gijp walgt van homoseks én het idee om twee mannen te zien trouwen. Johan Derksen noemt de Gay Pride, het feest en protest voor LHBTI-emancipatie, een bloemencorso." Amstel Bier, dat wordt geproduceerd door Heineken, is een van de hoofdsponsors van het programma.

Heineken zegt met klem "geen enkele bemoeienis met de inhoud van programma's zelf te hebben. Maar we moeten ons altijd blijven afvragen of de inhoud van een gesponsord programma past bij de waarden van ons merk."

"Gillette staat pal voor diversiteit en steunt op geen enkele manier uitlatingen die mensen kunnen kwetsen op basis van hun huidskleur, hun geslacht of hun seksuele geaardheid", meldt een woordvoerster van Gillette. "Daarom zijn wij met het programma het gesprek hierover aangegaan."

Lomp en controversieel

RTL zelf stelde woensdag in een reactie op de commotie dat de mening van de mannen aan tafel bij Voetbal Inside "ongenuanceerd, lomp en controversieel" is. Maar dat "het niet aan de orde is dat de grens wordt overschreden". De zender voegt daar met klem aan toe dat de mening van de drie 'analisten' "niet gelijk staat aan de mening van RTL".

Het is niet de eerste keer dat de drie vaste gezichten van Voetbal Inside worden bekritiseerd om hun uitlatingen. In oktober vielen veel mensen over Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee toen zij moesten lachen om de bekentenis van Jelle Brandt Corstius dat hij tijdens zijn werk als redacteur bij van Barend & Van Dorp seksueel zou zijn misbruikt. Later stelden de mannen dat hun gelach door anderen verkeerd was geïnterpreteerd.

Dom

In RTL Boulevard ging het woensdagavond kort over het onderwerp. Presentator Peter van der Vorst zei zich als jonge homo niet veilig voelen als hij Voetbal Inside zou kijken. “Het zijn onhandige, domme, kwetsende grappen die jonge homo’s kunnen kwetsen en zich onveilig kunnen laten voelen, bijvoorbeeld in de voetballerij", aldus Van der Vorst.

Peter R. de Vries maakte een grap over de kwaliteit van het RTL-programma. "Ik vind het veel erger dat iemand als Johan Derksen daar aan tafel mag zitten terwijl hij geen verstand van voetbal heeft."