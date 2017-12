Expeditie-finalist Soundos: 'Ik werd eerst gehaat, nu houden mensen van me'

"Ik zat met een paar terminators in het programma", vertelt El Ahmadi (36) aan NU.nl. "Ik was omringd door gasten die in bomen klimmen en mieren vreten. Ik dacht: jeetje, wat doe ik hier? Het zijn zulke sterke mensen, terwijl ik alleen een beetje fitness. Hadden ze geen seizoen kunnen organiseren met alleen normale mensen?"

"Ik had van tevoren echt niet verwacht dat ik in de finale terecht zou komen", zegt Platier Luna. "Normaal worden de sterkste kandidaten na de samensmelting weggestemd, maar doordat ik constant immuniteit won, zit ik er nu nog in."

Gevaar

El Ahmadi vertelt dat ze zo ver is gekomen doordat ze door de andere kandidaten niet als gevaar werd gezien. "Ik had de samensmelting gehaald, dat was al een droom. Ik had niets meer te verliezen en dat maakte me gevaarlijk", aldus de komiek. "Daardoor stond ik er losser in en kon ik meer gevaarlijke beslissingen nemen."

Ook haar aanpak in het programma heeft El Ahmadi zo ver geholpen, vertelt ze. "Mijn kracht is dat mensen me altijd onderschatten en denken dat ik minder slim ben dan ik ben. Daarom heb ik veel vooruit gedacht en vooruit gepland: als ik nu stem op die, en daarna op die... Dat is me allemaal wel gelukt."

Finalist Platier Luna zag ook als groot voordeel dat hij gewend was om weinig te eten. "Ik judo vrij intensief en daardoor moet ik ook vaak drastisch afvallen." Ook voelde hij zich thuis tussen zijn bekende eilandgenoten. "Achteraf gezien had ik wel een groot vooroordeel over ze, ja. Op het eiland waren we echt gelijken, we moesten allemaal zien te overleven. Ik heb nu ook leuk contact met ze, in onze groeps-app Kamp Zuid."

“Toen ik de afleveringen terugkeek, begreep ik de kijker wel” Soundos El Ahmadi

El Ahmadi werd door haar medekandidaten niet altijd even hartelijk ontvangen. Ook via sociale media moest ze de afgelopen weken veel kritiek verduren.

"Toen ik de afleveringen terugkeek, begreep ik de kijker wel", vertelt de finalist. "Je zag de frustratie in me, maar de kijker wist niet waar die vandaan kwam. Ik voelde me daardoor buitengesloten. Mensen moeten altijd even aan mij wennen. Ik ben heel lief en zorgzaam, maar laat niet over me heen lopen."

Inmiddels is het tij wel wat gekeerd, merkt El Ahmadi. "Iedereen haatte mij, maar nu komen mensen naar me toe en zeggen dat ze van me houden."

Chris Zegers

Platier Luna was voor de kijkers niet bekend, maar dat is inmiddels veranderd. "Ik word steeds meer herkend, dat vind ik wel leuk. Soms stappen mensen op me af om dingen te vragen over Expeditie Robinson, dat vind ik leuker dan als mensen even verderop over me staan te smoezen. Dat heb ik nu ook meegemaakt."

Zelfs andere BN'ers herkennen de finalist nu, vertelt hij. "Laatst werd ik zelfs aangesproken door Chris Zegers, hij zei: 'Mijn vrouw kijkt het programma graag en we vinden allebei dat je het heel goed doet.' Ja, daar ben ik wel trots op."

Zijn opgedane televisie-ervaring wil Platier Luna graag in de praktijk brengen. "Nu doe ik de ALO in Groningen, zodat ik later sportleraar kan worden. Maar presenteren lijkt me ook heel gaaf, ik heb nu gezien hoe dat gaat. Deelname aan dit programma opent natuurlijk wel deuren, maar ik heb nog geen aanbiedingen gehad. Wat ik het liefst zou presenteren? Expeditie Robinson natuurlijk! Een programma met kleine kinderen of iets over sport lijkt me ook heel leuk."

Attitude

El Ahmadi merkt dat de Expeditie haar als mens veel sterker heeft gemaakt. "Je wordt in het diepe gegooid en maakt mee wat er gebeurt als je alleen jezelf hebt. Dat dit goed ging, is zo'n geruststelling. Dat ik zo'n groei mee zou maken, had ik niet verwacht. Ik heb veel angsten overwonnen."

Niet alle andere kandidaten hebben zo'n ontwikkeling doorgemaakt, zegt de cabaretière. "Je moet je ervan bewust zijn dat je moet leren en jezelf moet ontwikkelen. Daarom moet je mentaal heel sterk zijn. Als je een attitude hebt van: ik ben al helemaal af, ik weet het beter en sta boven anderen: prima. Een paar van hen heb ik ook naar huis gestuurd. We hebben allemaal gebikkeld, maar het is duidelijk wie na dit programma mijn vrienden zijn."