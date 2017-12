Sylvie Meis 'begint nu pas' met televisiecarrière

"Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik vooral nu denk: I was just getting started, watch me", aldus de 39-jarige Meis aan Grazia. Ze presenteerde zeven jaar lang het programma Let's Dance.

De manier waarop Meis werd weggestuurd - telefonisch - deed haar nog het meeste pijn. "Ik ben er trots op dat ik voor mezelf ben opgekomen en eerlijk ben geweest. Dat het nieuws een soort schokgolf teweeg zou brengen in Duitsland, had ik niet verwacht."

Ze kwam er op die manier wel achter hoe geliefd ze is. "Dus ik ben dankbaar voor alle steun in Duitsland; de verontwaardiging van de fans van de show is immens."

Meis werd onder meer gesteund door Lilly Becker (de vrouw van oud-tennisser Boris Becker) en Winonah de Jong (de vrouw van voetballer Nigel de Jong). "Eigenlijk heeft mijn telefoon roodgloeiend gestaan met berichtjes van het hele team, iedereen was geschokt. En ja, natuurlijk ook mijn co-host Daniel, hij was een van de eersten die me schreef."

Columniste

In de nieuwe editie van Grazia wordt ook bekendgemaakt dat Meis weer voor het blad aan de slag gaat als columniste. Vijf jaar geleden stopte ze daarmee, nadat bekend was geworden dat haar huwelijk met Rafael van der Vaart was gestrand. In haar nieuwe reeks columns schrijft Meis over haar leven als zakenvrouw.