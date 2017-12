'Opzet Serious Request verandert'

Een woordvoerster van de radiozender zegt aan De Volkskrant dat zij volgend jaar "opnieuw iets doen met het Rode Kruis". Echter wordt pas volgend jaar bekendgemaakt welke vorm de samenwerking gaat krijgen, of er wederom een Glazen Huis zal worden geplaatst in een stad en welke naam de actie krijgt.

"We focussen eerst op deze editie", aldus de woordvoerster. "Feit is dat Serious Request vanaf nu geen enkele keer hetzelfde wil doen."

Het is nog niet bekendgemaakt in welke stad het Glazen Huis volgend jaar staat, indien de actie volgend jaar inderdaad wordt doorgezet. Vorig jaar werd de nieuwe Serious Request-locatie al veertien maanden van tevoren bekend.

Maandag werd duidelijk dat het marktaandeel van NPO 3FM is gedaald naar 4 procent, een daling van 8 procent ten opzichte van vijf jaar geleden.

Nieuw

Dit jaar nemen dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn plaats in het Glazen Huis in Apeldoorn. De dj's draaien 24 uur per dag tegen betaling verzoeknummers zonder dat ze daarbij eten. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis, die hiermee gezinnen kan herenigen die door een ramp of oorlog zijn verscheurd.

Ook deze editie ziet de opzet er al iets anders uit. Nieuw is dit jaar een podium op het Marktplein, recht tegenover het Glazen Huis, waar elke avond optredens zijn.