NPO Radio 1 komt met talkshow in nieuwe jaar

Het programma moet voor vernieuwing zorgen en geeft de luisteraar een belangrijke rol. Zo laat Radio 1 de luisteraars meedenken over de inhoud van de uitzending. "We zijn momenteel bezig een grote groep luisteraars aan ons te binden - de Spraakmakers - die ons bestoken met onderwerpen die zij echt belangrijk vinden en waar ze zelf ervaring mee hebben", vertelt Plag. "Allemaal onder het motto 'vertel me wat je weet, niet alleen wat je vindt'."

In het programma gaat het vooral over onderwerpen zoals onderwijs, gezondheid, veiligheid en economie. Bekende rubrieken als Het Mediaforum, de Nationale Nieuwsquiz en Stand.nl komen wel terug in Spraakmakers.

Sven Kockelmann

Na de talkshow volgt er van 11.30 uur tot 12.00 uur een ander nieuw programma op de radiozender: Sven Kockelmann gaat in 1op1 "op zijn eigen kritische, maar ook verrassende wijze" in gesprek met een actuele gast.