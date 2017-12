Marktaandeel Radio Veronica stijgt na introductie ochtendshow Giel Beelen

Dat staat in de gepubliceerde luistercijfers van Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

In augustus-september 2017 had Radio Veronica een marktaandeel van 4,4 procent, waar oktober-november een marktaandeel van 5,3 procent opleverde in de doelgroep 20 - 49 jaar.

Uunco Cerfontaine, radio directeur bij Veronica, is zeer verguld met het vergroten van het marktaandeel. "Giel is een unieke personality en hij maakt echt een onderscheidende ochtendshow. Hij zit er pas twee maanden en deze stijging in zo'n korte tijd is echt geweldig. Zijn ochtendprogramma past perfect bij Radio Veronica."