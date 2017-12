Helga van Leur kan kritiek soms onvoldoende afschudden

Na twintig jaar stopte de weervrouw dit jaar bij RTL. Iedere uitzending die ze sinds het begin van haar carrière maakte, keek ze terug. "Ik wil veel informatie kwijt in korte tijd en uit enthousiasme ga ik al gauw te snel praten. De kijker kan de draad kwijtraken. Ik denk dat het in die twintig jaar bij RTL vijf keer is voorgekomen dat ik dacht: hupsakee, dit is een 9,5."

Volgens Van Leur (47), die zich nu volledig heeft toegelegd op het geven van lezingen over het klimaat en duurzaamheid, heeft iedereen wel een mening over je als je op televisie bent, zo zegt ze in AD.

"Ik maak mee dat iemand verontwaardigd is over een bui die niet is aangekondigd. Ook mijn presentatie roept reacties op, die soms heel seksistisch zijn."

"Hoe je eruit ziet. Wat je aanhebt. Wat je zegt en hoe je het zegt", aldus de weervrouw, die aan het begin van haar carrière wel eens een brief ontving over haar werk, maar tegenwoordig van alle kanten kritiek kan krijgen. "Nu verspreidt alles zich razendsnel via de sociale media en iedereen kan meelezen."