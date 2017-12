Vlogger Ismail Ilgun wint prijs voor videodocumentaire Achter Buurten

Ilgun kreeg de vakprijs in de categorie Beste Online Video voor de video’s die hij in opdracht van het AD maakte. De jury noemde Achter Buurten "het perfecte voorbeeld van het omarmen van problemen."

Volgens het jurylid Suzanne Pronk is het goed om rolmodellen zoals llgun in te zetten om de problematiek in achterstandswijken aan te kaarten. Ook kunnen rolmodellen zorgen voor een positieve omslag.

In een reactie zei Ilgun dat het winnen van de prijs voor hem betekent dat dromen kunnen uitkomen. "Een jaar geleden stond ik nog elke dag te chillen voor een supermarkt. Had ik geen visie, geen toekomst. Dromen had ik wel, maar ja, er is zoveel concurrentie. Ik geloofde niet dat ik dit zou kunnen bereiken."

Postiviteit

Ilgun kwam vorig jaar in het nieuws met zijn vlogs over de Zaanse wijk Poelenburg. Het AD gaf hem de kans om op een positieve manier vlogs te maken over onderwerpen die hem bezighielden.