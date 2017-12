3FM-dj's opgesloten in Glazen Huis in Apeldoorn

De drie dj's zitten de komende zes dagen in het Glazen Huis. Met een speciale trein van het Rode Kruis reisden ze naar de Gelderse stad. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft het huis maandag om 20.00 uur gesloten en het eerste nummer aangevraagd: Amígo van Chef'Special. Ook heeft hij de eerste donatie aan de actie gedaan.

De dj's hebben maandagavond nog een driegangenmenu gekregen voordat ze het Glazen Huis ingingen. Eenmaal binnen mogen ze niks meer eten en draaien ze 24 uur per dag verzoeknummers in ruil voor geld. De opbrengst gaat dit jaar naar het herenigen van gezinnen die zijn verscheurd door een ramp of oorlog.

"Vooral in conflictgebieden zoals in Nigeria en Democratische Republiek Congo, maar ook na natuurrampen zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van de actie sporen Rode Kruishulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact en brengen ze hen weer thuis'', zegt het Rode Kruis.

Brievenbus

De dj's hebben er zin in, vertellen ze in een interview op de website van NPO 3FM. "Ik kijk het meeste uit naar de mensen die naar de brievenbus komen en allemaal mooie acties hebben gedaan'', zegt Angelique Houtveen. ''Je hebt gewoon in je vrije tijd jezelf ingezet en daarmee geld opgehaald. Dat vind ik echt bijzonder! Ik kijk erg uit naar al die verhalen."

In de hoop niet te vergeten wat de dj's allemaal doen tijdens de actie, heeft Angelique Houtveen - die voor het eerst het huis in gaat - haar dagboek meegenomen. "Er gebeurt zoveel!" Voor Domien Verschuuren is het de vierde keer dat hij erin gaat, maar nu de mobiele studio helemaal vernieuwd is, voelt het volgens hem "toch als de eerste keer." In de mobiele studio is nu ook de binnenkant van glas en heeft het huis een tweede verdieping.

Optredens

Nieuw is dit jaar een podium op het Marktplein, recht tegenover het Glazen Huis, waar elke avond optredens zijn. Maandag bijt Jonna Fraser het spits af, gevolgd door Causes, Chef'Special en Lucas & Steve. De rest van de week zijn er onder meer optredens van Broederliefde, De Jeugd van Tegenwoordig en Sam Feldt. Op kerstavond, als de dj's het huis verlaten, staan onder anderen Miss Montreal en Rico & Sticks op het podium.

In het Glazen Huis blijft ook een aantal gasten slapen, zoals Kim Feenstra, Marieke Elsinga, Robert ten Brink en Jan Kooijman.