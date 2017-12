Helemaal Het Einde! krijgt vervolg in Kaapverdië

Volgend jaar gaan vier gezinnen het avontuur in Kaapverdië aan. Vanaf maandag 8 januari kunnen de kijkers zien hoe de families zich settelen in de Afrikaanse eilandengroep. Eén gezin komt volgens de zender later, omdat zij meer tijd nodig hebben om hun werk in Nederland af te ronden.

De spelregels zijn hetzelfde als bij de vorige editie. De deelnemers krijgen een stuk grond, een startkapitaal en een jaar de tijd om een nieuw bestaan op te bouwen. De serie vindt plaats op het eiland São Vicente.

Maandagavond is de laatste aflevering van het eerste seizoen Helemaal Het Einde!, dat wekelijks meer dan een miljoen kijkers trok, te zien en wordt duidelijk of de families Pos, Van Kooij en Van Wichen op hun plek in Chili blijven of terugkeren naar Nederland.